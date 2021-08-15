К тому же для Украины транзит газа, который будет продолжаться еще некоторое время, в определенной степени гарантирует безопасность. Такое мнение в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Она подчеркнула, Россия пытается давить на нас еще и через энергетику. Если у Украины не будет на сегодня такого транзита газа мы потеряем не только деньги.

Транзит через Украину был и остается инструментом сдерживания для России. Ей важно, чтобы Европа знала, что "Газпром" является вроде бы надежным партнером,

– отметила нардеп.

Она вспомнила, как Россия немало раз шантажировала Европу транзитом через Украину. Но всегда этот вопрос решался. И транспортировку голубого топлива возобновляли через неделю – 10 дней. Поэтому недострой "Северного потока-2" для нас является фактором безопасности.

Верещук: "Северный поток-2" был основан не в 2014 году

По словам Верещук, идея газопровода "Северный поток-2" была начата еще раньше, чем в 2014 году. Это произошло после того, как Украина не пошла на консорциум с Россией и Германией в 2001 году. Тогда второй президент Леонид Кучма говорил прямо, что наша страна пострадает, а Кремль сделает все, чтобы давить даже на Европу.

"Как вы знаете, было построено много нитей. Мы имеем и "Северный поток-1", и "Турецкий поток" и "Силу Сибири" и много нитей газопроводов, обходящих Украину. Помешало ли это России? Нет, не помешало. Но может быть, это было бы еще одним дополнительным рычагом для них? Да, было бы.", – заметила она.

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