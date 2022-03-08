Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подчеркнула, что в Мариуполе – настоящая гуманитарная катастрофа. И что лидеры мира просто обязаны следить за ходом событий, передает 24 канал.

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300 тысяч человек стали заложниками оккупанта

Мы обращаемся ко всем лидерам свободного мира! Следите, пожалуйста, за разворачивающейся ситуацией на Мариупольском направлении, где буквально в заложниках оказались 300 тысяч человек,

– подчеркнула она

Среди пленников российских военных – инсулинозависимые, онкобольные, маленькие дети. Министр подчеркнула, что это гуманитарная катастрофа, которая требует внимания всего мира.

Также она подчеркнула, что Украина рассчитывает на соблюдение прекращения огня внутри гуманитарного коридора. Однако Ирина Верещук уточнила, что поступают сигналы о том, что россияне обстреливают гуманитарный груз.

Смотрите видеообращение Ирины Верещук:

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