Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий обратилось к гостям благотворительного вечера "Free Ukraine" в Давосе. Она отметила, что 24 февраля весь мир содрогнулся от неоправданной агрессии России против Украины.

Если мы упадем, Россия пойдет дальше, - Зеленский выступил в Украинском доме в Давосе

Уже тысячи жертв. Страшнее всего, что среди них много гражданских – женщин, детей и пожилых людей, которые навсегда упустили шанс просто жить.

Что следует запомнить Путину

Путин должен понять и понять, что никогда нельзя нападать на суверенное и независимое государство. Есть мировой порядок, международное гуманитарное право, ценности и принципы. Речь идет о принципах незыблемости границ, суверенитета государств, демократичности и справедливости, права на жизнь и свободу.

Верещук подчеркнула, что мы имеем право сами решать свое будущее. В частности, в какие альянсы вступать и куда присоединяться. За это право мы будем сражаться.

Мы будем убивать наших врагов, будем делать все, чтобы они поняли: им здесь не рады,

– подчеркнула министерша.

Украина кровью борется за свое членство в ЕС

Верещук подчеркнула, что железный занавес, который опускается на территорию России, пройдет на восточной границе Украины, а не на западной. Наше государство сейчас борется за свое право быть членом семьи европейского и цивилизованного выбора. Украина сражается на всех фронтах: с оружием в руках, а также политически, экономически, дипломатично. По словам министерши, украинцы кровью борются за свое членство в Евросоюзе и право на жизнь и самостоятельный выбор.

Вместе с цивилизованным миром должны заставить Путина прекратить войну,

– подчеркнула Верещук.

Министерша поблагодарила всех, кто помогает Украине. Она видела, как иностранцы выходили и побуждали власти своих стран вставать в нашу защиту. Следует помнить, что это защита всего цивилизованного мира. Поэтому Верещук добавила, что наша армия должна получить нужное тяжелое вооружение. Кроме мотивации и безумного желания победить, нужно иметь чем выгнать оккупанта с нашей земли.

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