Верещук заявила, что премьер-министр и президент уже поставили первые задачи. В частности, Зеленский сделал это и как лидер нашего государства, и как лидер политической силы.

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И премьер-министр поставил задачу, и президент как Верховный главнокомандующий и как лидер нашего государства и политической силы,

– подчеркнула Верещук.

Политик подчеркнула, что готова возглавить министерство.

В "Слуге народа" поддержали кандидатуру Верещук