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      Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли

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      Мораторий на продажу земли в Украине продлен до 2020 года
      Мораторий на продажу земли в Украине продлен до 2020 года

      Верховная Рада Украины поддержала закон, который продлевает запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

      Об этом говорится на официальном портале Верховной Рады Украины.

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      За соответствующий законопроект №9355-5 во время вечернего заседания парламента 20 декабря проголосовал 231 депутат.

      Документ также поручил Кабинету министров до марта следующего года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

      В парламенте было зарегистрировано 16 законопроектов, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу земли на разные сроки.

      Напомним, что в декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельхозназначения до 1 января 2019 года. А 20 декабря 2018 года она скорее всего продолжит это действие запрета на неопределенный срок.

      Добавим, что 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине признан нарушающим права человека.

      Что сейчас с рынком земли в Украине?
      На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.

      Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли для пользования другим лицам является заключение договора об аренде.

      Формальной причиной для продления моратория является отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.

      20 декабря Верховная Рада проголосовала за продление моратория на продажу земли до 2020 года.

      Теги: Верховная Рада Рынок земли Рынок недвижимости
      Источник: 24 Канал
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