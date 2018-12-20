Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли
Верховная Рада Украины поддержала закон, который продлевает запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.
Об этом говорится на официальном портале Верховной Рады Украины.
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За соответствующий законопроект №9355-5 во время вечернего заседания парламента 20 декабря проголосовал 231 депутат.
Документ также поручил Кабинету министров до марта следующего года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
В парламенте было зарегистрировано 16 законопроектов, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу земли на разные сроки.
Напомним, что в декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельхозназначения до 1 января 2019 года. А 20 декабря 2018 года она скорее всего продолжит это действие запрета на неопределенный срок.
Добавим, что 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине признан нарушающим права человека.
Что сейчас с рынком земли в Украине?
На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.
Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли для пользования другим лицам является заключение договора об аренде.
Формальной причиной для продления моратория является отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.
20 декабря Верховная Рада проголосовала за продление моратория на продажу земли до 2020 года.