Сразу после этого состоится еще одно специальное заседание парламента, на котором будут голосовать за введение чрезвычайного положения, информирует 24 канал.

Кстати Рада планирует во время чрезвычайного положения работать в постоянном режиме

Перед этим глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве двух внеочередных заседаний парламента.

Какие законопроекты рассматривают

Законопроект о внесении изменений в бюджет, которым предлагается увеличить расходы на оборону, – №7012-Д. Выделение дополнительных миллиардов на армию поддержало 345 нардепов.

Постановление об организации работы Верховной Рады в условиях действия чрезвычайного или военного положения – №7105. За него проголосовали 342 депутата.

После голосования за эти инициативы нардепы планировали рассмотреть законопроект об утверждении указа президента о введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины – №7108.

Онлайн-трансляция Рады:

Что этому предшествовало