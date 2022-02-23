Сразу после этого состоится еще одно специальное заседание парламента, на котором будут голосовать за введение чрезвычайного положения, информирует 24 канал.
Кстати Рада планирует во время чрезвычайного положения работать в постоянном режиме
Перед этим глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве двух внеочередных заседаний парламента.
Какие законопроекты рассматривают
- Законопроект о внесении изменений в бюджет, которым предлагается увеличить расходы на оборону, – №7012-Д. Выделение дополнительных миллиардов на армию поддержало 345 нардепов.
- Постановление об организации работы Верховной Рады в условиях действия чрезвычайного или военного положения – №7105. За него проголосовали 342 депутата.
После голосования за эти инициативы нардепы планировали рассмотреть законопроект об утверждении указа президента о введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины – №7108.
Онлайн-трансляция Рады:
Что этому предшествовало
- Совет национальной безопасности и обороны просит ввести чрезвычайное положение в Украине из-за российской агрессии. Ограничения должны ввести на всей территории, кроме Донецкой и Луганской областей.
- Областные комиссии, состоящие из представителей органов государственной и местной власти, будут анализировать ситуацию на местах и вводить определенные меры.
- Ограничения могут как усиливать, так и ослаблять.
- СНБО также допускал введение комендантского часа, в случае необходимости.