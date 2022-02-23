Одразу після цього відбудеться ще одне спеціальне засідання парламенту, на якому голосуватимуть за запровадження надзвичайного стану, інформує 24 канал.
До речі Рада планує під час надзвичайного стану працювати в постійному режимі
Перед цим голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання двох позачергових засідань парламенту.
Які законопроєкти розглядають
- Законопроєкт про внесення змін бюджету, яким пропонується збільшити видатки на оборону, – №7012-Д. Виділення додаткових мільярдів на армію підтримали 345 нардепів.
- Постанову про організацію роботи Верховної Ради в умовах дії надзвичайного або воєнного стану" – №7105. За неї проголосували 342 депутати.
Після голосування за ці ініціативи нардепи планують розглянути законопроєкт про затвердження указу президента щодо введення надзвичайного стану в окремих регіонах України – №7108.
Онлайн-трансляція Ради:
Що цьому передувало
- Рада національної безпеки та оборони просила ввести надзвичайний стан в Україні через російську агресію. Обмеження мають запровадити на всій території, крім Донецької та Луганської областей.
- Обласні комісії, що складатимуться з представників органів державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні заходи.
- Обмеження можуть як посилювати, так і послаблювати.
- РНБО також допускала введення комендантської години, якщо буде така потреба.