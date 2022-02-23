Одразу після цього відбудеться ще одне спеціальне засідання парламенту, на якому голосуватимуть за запровадження надзвичайного стану, інформує 24 канал.

До речі Рада планує під час надзвичайного стану працювати в постійному режимі

Перед цим голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання двох позачергових засідань парламенту.

Які законопроєкти розглядають

Законопроєкт про внесення змін бюджету, яким пропонується збільшити видатки на оборону, – №7012-Д. Виділення додаткових мільярдів на армію підтримали 345 нардепів.

Постанову про організацію роботи Верховної Ради в умовах дії надзвичайного або воєнного стану" – №7105. За неї проголосували 342 депутати.

Після голосування за ці ініціативи нардепи планують розглянути законопроєкт про затвердження указу президента щодо введення надзвичайного стану в окремих регіонах України – №7108.

Онлайн-трансляція Ради:

Що цьому передувало