Відтак, парламент перейде на постійний режим роботи. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Як саме виглядатиме робота Ради

Згідно з постановою, відбуватимуться пленарні засідання та робота в комітетах, тимчасових спеціальних та слідчих комісіях. Депутати працюватимуть у фракціях чи своїх групах. Також їздитимуть у відрядження за розпорядженням голови парламенту.

У час, коли пленарні засідання не передбачені, їх можуть проводити за пропозицією погоджувальної ради. Водночас засідання погоджувальної ради скликає голова парламенту, або, за потреби, його перший заступник.

Засідання комітетів скликають їх голови або якщо є ініціатива від більшості їх членів.

Постанова набере чинності з того дня, коли нардепи проголосують за введення надзвичайного стану в Україні.

Надзвичайний стан в Україні

До введення надзвичайного стану в Україні вдаються через російську агресію проти нашої держави. Про це рішення просила РНБО. Обмеження мають бути на всій території, крім Донецької та Луганської областей.

Обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, обмеження можуть як посилювати, так і послаблювати.

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