Верховная Рада Украины не поддержала законопроект, который имел целью разрешить Кабинету Министров назначать и увольнять директора Фонда социального страхования. Во время голосования "за" высказались лишь 193 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Соответствующий законопроект авторства "слуги народа" Галины Третьяковой под №2275 доступен на сайте Верховной Рады Украины.

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Кроме проваленного голосования во втором чтении, депутаты также провалили направление законопроекта на повторное второе чтение в комитет. Поддержали постановление лишь 209 избранников.

Что предусматривает законопроект

Его основная цель – позволить правительству назначать и увольнять директора Фонда социального страхования путем голосования членов Кабинета Министров.

Перед таким голосованием потенциальную кандидатуру главы Фонда должно подать Министерство по вопросам социальной политики. Дальше уже сам директор мог бы назначать себе трех заместителей по согласованию с Минсоцполитики.

В пояснительной записке инициаторы законопроекта отметили, что ключевая цель – привести расходы Фонда соцстрахования в соответствие с финансовыми возможностями.

Цель в обеспечении экономного и рационального использования денег Фонда, усилении ответственности членов правления и должностных лиц исполнительной дирекции,

– говорится в пояснительной записке.