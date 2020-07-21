Верховна Рада не дозволила уряду призначати голову Фонду соцстрахування
Верховна Рада України не підтримала законопроєкт, який мав на меті дозволити Кабінету Міністрів призначати й звільняти директора Фонду соціального страхування. Під час голосування "за" висловилися лише 193 народні депутати при необхідних 226 голосах.
Відповідний законопроєкт авторстав "слуги народу" Галини Третьякової під №2275 доступний на сайті Верховної Ради України.
До слова Рада відхилила законопроєкт, що звільняв від декларування радників Зеленського
Крім проваленого голосування в другому читанні, депутати також провалили направлення законопроєкту на повторне друге читання в комітет. Підтримали постанову лише 209 обранців.
Що передбачає законопроєкт
Його основна мета – дозволити уряду призначати й звільняти директора Фонду соціального страхування шляхом голосування членів Кабінету Міністрів.
Перед таким голосуванням потенційну кандидатуру очільника Фонду мало подати Міністерство з питань соціальної політики. Далі вже сам директор міг би призначати собі трьох заступників за погодженням з Мінсоцполітики.
У пояснювальній записці ініціатори законопроєкту зазначили, що ключова мета – привести витрати Фонду соцстрахування у відповідність до фінансових можливостей.
Мета в забезпеченні економного й раціонального використання грошей Фонду, посилення відповідальності членів його правління й посадових осіб виконавчої дирекції,
– мовиться у пояснювальній записці.
Хто нині призначає директора Фонду?Це робить саме правління Фонду соціального страхування. Головою обирають з-поміж членів правління, куди входять по 7 представників від уряду, застрахованих осіб і роботодавців.
Кожна з цих груп пропонує свою кандидатуру, а всі разом ухвалюють рішення. Голова Фонду також призначає собі двох заступників – представників протилежних груп.