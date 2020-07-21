Верховна Рада України не підтримала законопроєкт, який мав на меті дозволити Кабінету Міністрів призначати й звільняти директора Фонду соціального страхування. Під час голосування "за" висловилися лише 193 народні депутати при необхідних 226 голосах.

Відповідний законопроєкт авторстав "слуги народу" Галини Третьякової під №2275 доступний на сайті Верховної Ради України.

До слова Рада відхилила законопроєкт, що звільняв від декларування радників Зеленського

Крім проваленого голосування в другому читанні, депутати також провалили направлення законопроєкту на повторне друге читання в комітет. Підтримали постанову лише 209 обранців.

Що передбачає законопроєкт

Його основна мета – дозволити уряду призначати й звільняти директора Фонду соціального страхування шляхом голосування членів Кабінету Міністрів.

Перед таким голосуванням потенційну кандидатуру очільника Фонду мало подати Міністерство з питань соціальної політики. Далі вже сам директор міг би призначати собі трьох заступників за погодженням з Мінсоцполітики.

У пояснювальній записці ініціатори законопроєкту зазначили, що ключова мета – привести витрати Фонду соцстрахування у відповідність до фінансових можливостей.

Мета в забезпеченні економного й раціонального використання грошей Фонду, посилення відповідальності членів його правління й посадових осіб виконавчої дирекції,

– мовиться у пояснювальній записці.