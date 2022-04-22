За соответствующий проект закона проголосовали 302 народных депутата. Это произошло во время заседания Верховной Рады 21 апреля.
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Рада отменила налогообложение на вознаграждения за переданную ВСУ технику врага
Верховная Рада проголосовала на проект закона №7278, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины. В частности, освобождает от налогообложения вознаграждение за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.
В пояснительной записке говорится, что проект закона разработали чтобы:
- снизить негативные последствия вооруженной агрессии России против Украины;
- снизить боевой потенциал врага;
- ввести стимулирующие меры по прекращению военных действий путем освобождения от налогообложения доходов от добровольной передачи ВСУ пригодной для применения боевой техники государства-агрессора.
Предварительно нардеп Ярослав Железняк писал, что говорится о 18% налога на доход физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора.
Согласно самому закону, определены следующие награды за передачу вражеской техники ВСУ:
- боевого самолета (истребительной и штурмовой авиации) – 1 миллион долларов;
- боевого вертолета – 500 тысяч долларов;
- реактивной системы залпового огня – 25 – 35 тысяч долларов;
- танка, наземной артиллерии (самоходной) – 100 тысяч долларов;
- боевой машины пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины – 50 тысяч долларов;
- военного автомобиля (грузового, специализированного), военного тягача, военных инженерных машин: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладных, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий – 10 тысяч долларов;
- корабля 1 или 2 ранга – 1 миллион долларов;
- корабля 3 или 4 ранга – 500 тысяч долларов;
- суда военного (вспомогательного) обеспечения – 200 тысяч долларов;
- суда малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – 50 тысяч долларов.
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