За відповідний проєкт закону проголосували 302 народних депутати. Це трапилось під час засідання Верховної Ради 21 квітня.

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Рада скасувала оподаткування на винагороди за передану ЗСУ техніку ворога

Верховна Рада проголосувала на проєкт закону №7278, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України. Зокрема звільняє від оподаткування винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

У пояснювальній записці мовиться, що проєкт закону розробили щоб:

зменшити негативні наслідки збройної агресії Росії проти України;

знизити бойовий потенціал ворога;

запровадити стимулюючі заходи для припинення воєнних дій шляхом звільнення від оподаткування доходів від добровільної передачі ЗСУ придатної для застосування бойової техніки держави-агресора.

Попередньо нардеп Ярослав Железняк писав, що мовиться про 18% податку на дохід фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору.

Згідно з самим законом, визначено такі нагороди за передачу ворожої техніки ЗСУ:

бойового літака (винищувальної та штурмової авіації) – 1 мільйон доларів;

бойового вертольота – 500 тисяч доларів;

реактивної системи залпового вогню – 25 – 35 тисяч доларів;

танка, наземної артилерії (самохідної) – 100 тисяч доларів;

бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини – 50 тисяч доларів;

військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – 10 тисяч доларів;

корабля 1 або 2 рангу – 1 мільйон доларів;

корабля 3 або 4 рангу – 500 тисяч доларів;

судна військового (допоміжного) забезпечення – 200 тисяч доларів;

судна малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 тисяч доларів.

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