Создать бесполетную зону над Украиной, усилить санкции против РФ и Беларуси, безотлагательно предоставить Украине самолеты МиГ-29 и Су-25 и системы ПВО, создать и наполнять средствами Фонд послевоенного восстановления и восстановления Украины, принять заявления о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса государства – кандидат на членство в Европейском Союзе – являются основными моментами в призыве Украины.
Читайте также В Брюсселе завершился саммит НАТО: о чем договорились
Украинские депутаты призвали представителей ООН, Еврокомиссии, Европарламента, парламенты и правительства государств-членов ЕС, НАТО, международных организаций и их парламентских ассамблей:
-
Создать бесполетную зону над Украиной.
Правительство Украины просит немедленно принять действенные меры для создания бесполетной зоны над Украиной.
-
Усилить санкции против России и Беларуси
Принять на уровне национальных парламентов резолюции с требованиями к правительству своих государств усилить санкции против государства-агрессора и террориста Российской Федерации, а также Республики Беларусь. Напомним, что военные до сих пор продолжают активно перемещать российскую и белорусскую технику по территории Беларуси. В частности, ее накапливают вдоль границы с Украиной.
Основные требования:
- отказаться от импорта российской нефти, газа, угля и электроэнергии;
- запретить торговлю с РФ и РБ;
- закрыть порты и воздушное пространство для самолетов и кораблей РФ;
- полностью остановить международное транспортное сообщение с РФ;
- исключить ее из всех международных и межпарламентских организаций, ассамблей, ассоциаций, международных спортивных федераций;
- включить РФ в черный список FATF и исключить из государств-членов FATF;
- привлечь виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности к неотвратимой ответственности, включая высшее военно-политическое руководство РФ.
-
Безотлагательно предоставить Украине самолеты МиГ-29 и Су-25 и системы ПВО
Верховная Рада призывает партнеров безотлагательно передать Украине самолеты МиГ-29 и Су-25, которые есть в наличии у государств-членов НАТО, а также систем противовоздушной обороны (типа "земля-воздух"), в частности С-300 и других подобных систем; увеличение поставок другого современного вооружения.
-
Международный Фонд послевоенного восстановления и восстановления Украины
Создать и наполнить реальными средствами международный Фонд послевоенного восстановления и восстановления Украины, в том числе за счет конфискации активов и средств РФ, ее физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции из-за вторжения в Украину.
-
Статус Украины – кандидат на членство в Европейском Союзе
Принять отдельные заявления о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса государства – кандидата на членство в Европейском Союзе.
Вас это может заинтересовать – Кулеба об ожиданиях от саммита НАТО: смотрите видео