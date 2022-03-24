Створити безпольотну зону над Україною, посилити санкції проти РФ і Білорусі, невідкладно надати Україні літаки МіГ-29 та Су-25 і системи ППО, створити та наповнювати коштами Фонд повоєнної відбудови та відновлення України, ухвалити заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі – є основними моментами у заклику України.
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Українські депутати закликали представників ООН, Єврокомісії, Європарламент, парламенти та уряди держав-членів ЄС, НАТО, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей:
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Створити безпольотну зону над Україною.
Уряд України просить негайно вжити дієвих заходів для створення безпольотної зони над Україною.
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Посилити санкції проти Росії та Білорусі
Ухвалити на рівні національних парламентів резолюції з вимогами до урядів своїх держав посилити санкції проти держави-агресора і терориста Російської Федерації, а також Республіки Білорусь. Нагадаємо, що військові досі продовжують активно переміщувати російську та білоруську техніку по території Білорусі. Зокрема її накопичують вздовж кордону з Україною.
Основні вимоги:
- відмовитись від імпорту російської нафти, газу, вугілля та електроенергії;
- заборонити торгівлю з РФ і РБ;
- закрити порти та повітряний простір для літаків і кораблів РФ;
- повністю зупинити міжнародне транспортне сполучення з РФ;
- виключити її з усіх міжнародних та міжпарламентських організацій, асамблей, асоціацій, міжнародних спортивних федерацій тощо;
- включити РФ до чорного списку FATF та виключити з держав-членів FATF;
- притягнути винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності до невідворотної відповідальності, включно з вищим військовополітичним керівництвом РФ).
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Невідкладно надати Україні літаки МіГ-29 та Су-25 і системи ППО
Верховна Рада закликає партнерів невідкладно передати Україні літаки МіГ-29 та Су-25, які є у наявності у держав-членів НАТО, а також систем протиповітряної оборони (типу "земля-повітря"), зокрема С-300 та інших подібних систем; збільшення поставок іншого сучасного озброєння.
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Міжнародний Фонд повоєнної відбудови та відновлення України
Створити і наповнити реальним коштами міжнародного Фонду повоєнної відбудови та відновлення України, в тому числі за рахунок конфіскації активів та коштів РФ, її фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції через вторгнення в Україну.
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Статус України – кандидата на членство у Європейському Союзі
Ухвалити окремі заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі.
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