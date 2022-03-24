Створити безпольотну зону над Україною, посилити санкції проти РФ і Білорусі, невідкладно надати Україні літаки МіГ-29 та Су-25 і системи ППО, створити та наповнювати коштами Фонд повоєнної відбудови та відновлення України, ухвалити заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі – є основними моментами у заклику України.

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Українські депутати закликали представників ООН, Єврокомісії, Європарламент, парламенти та уряди держав-членів ЄС, НАТО, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей:

Створити безпольотну зону над Україною.

Уряд України просить негайно вжити дієвих заходів для створення безпольотної зони над Україною.

Посилити санкції проти Росії та Білорусі

Ухвалити на рівні національних парламентів резолюції з вимогами до урядів своїх держав посилити санкції проти держави-агресора і терориста Російської Федерації, а також Республіки Білорусь. Нагадаємо, що військові досі продовжують активно переміщувати російську та білоруську техніку по території Білорусі. Зокрема її накопичують вздовж кордону з Україною.

Основні вимоги:

відмовитись від імпорту російської нафти, газу, вугілля та електроенергії;

заборонити торгівлю з РФ і РБ;

закрити порти та повітряний простір для літаків і кораблів РФ;

повністю зупинити міжнародне транспортне сполучення з РФ;

виключити її з усіх міжнародних та міжпарламентських організацій, асамблей, асоціацій, міжнародних спортивних федерацій тощо;

включити РФ до чорного списку FATF та виключити з держав-членів FATF;

притягнути винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності до невідворотної відповідальності, включно з вищим військовополітичним керівництвом РФ).

Невідкладно надати Україні літаки МіГ-29 та Су-25 і системи ППО

Верховна Рада закликає партнерів невідкладно передати Україні літаки МіГ-29 та Су-25, які є у наявності у держав-членів НАТО, а також систем протиповітряної оборони (типу "земля-повітря"), зокрема С-300 та інших подібних систем; збільшення поставок іншого сучасного озброєння.

Міжнародний Фонд повоєнної відбудови та відновлення України

Створити і наповнити реальним коштами міжнародного Фонду повоєнної відбудови та відновлення України, в тому числі за рахунок конфіскації активів та коштів РФ, її фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції через вторгнення в Україну.

Статус України – кандидата на членство у Європейському Союзі

Ухвалити окремі заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі.

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