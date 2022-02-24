Соответствующую информацию сообщила народный депутат Евгения Кравчук. Это случилось в 8:14 по Киеву.

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Верховная Рада проголосовала за введение военного положения

Нардеп от "Слуг народа" Евгения Кравчук сообщила, что 300 голосами нардепы поддержали введение военного положения.

Проголосовали за введение военного положения. Депутаты показали, что они с народом. Мы набрали 300 голосов – то есть конституционное большинство,

– заявила Кравчук.

Политик добавила, что во время военного положения Верховная Рада может собраться в любой момент. Заседание в любом месте может провести глава Верховной Рады или два его заместителя.

"Поэтому Верховная Рада будет сохранять работоспособность. Народные депутаты остаются в Киеве и если потребуются дополнительные голосования – мы готовы", – написала политик.

Евгения Кравчук также вспомнила, что накануне, 23 февраля, народные депутаты проголусували за выделения 23 миллиардов гривен для ВСУ, Нацгвардии и сектора обороны в целом.

Также политик обратилась к людям с просьбой подписаться на официальные страницы Минобороны, ВСУ, ведь сейчас очень много фейковой и ложной информации.

"Паника – это то, что нужно врагу. Мы не должны ее допустить", – подытожила нардеп.