Відповідну інформацію повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук. Це трапилось о 8:14 за Києвом.

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Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану

Нардепка від "Слуг народу" Євгенія Кравчук повідомила, що 300 голосами нардепи підтримали запровадження воєнного стану.

Проголосували за введення воєнного стану. Депутати показали, що вони з народом. Ми набрали 300 голосів – тобто конституційну більшість,

– заявила Кравчук.

Політикиня додала, що під час воєнного стану Верховна Рада може зібратись в будь-який момент. Засідання в будь-якому місці може провести глава Верховної Ради або два його заступники.

"Тому Верховна Рада буде зберігати працездатність. Народні депутати залишаються у Києві і якщо будуть потрібні додаткові голосування – ми готові", – заявила політикиня.

Євгенія Кравчук також пригадала, що напередодні, 23 лютого, народні депутати проголосували за виділення 23 мільярдів гривень на ЗСУ, Нацгвардію та сектор оборони загалом.

Також політикиня звернулась до людей з прохання підписатись на офіційні сторінки Міноборони, ЗСУ, адже наразі є дуже багато фейкової та неправдивої інформації.

"Паніка – це те, що потрібно ворогу. Ми не маємо її допустити", – підсумувала нардепка.