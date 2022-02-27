Именно поэтому Верховная Рада Украины просит всех подписать соответствующую петицию. Народ Украины просит помощи.
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Что выражают в петиции
Нам нужна помощь Альянса в четырех ключевых вопросах. Говорится о:
- закрыть воздушное пространство над Украиной;
- ввести в Украину миротворческие войска НАТО;
- оказать военную помощь Киеву;
- поддержать украинский народ, как это сделали в Израиле.
24 февраля Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Гибнут люди, разрушается инфраструктура и важные стратегические объекты. Этот ад нужно остановить,
– говорится в петиции Совета.
Подписать петицию.
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