Саме тому Верховна Рада України просить всіх підписати відповідну петицію. Народ України просить допомоги.
До теми У Токмаку на Запоріжжі масово орудують російські військові
Що висловлюють в петиції
Нам потрібна допомога Альянсу у чотирьох ключових питаннях. Мовиться про:
- закрити повітряний простір над Україною;
- ввести в Україну миротворчі війська НАТО;
- надати військову допомогу Києву;
- підтримати український народ, як це зробили в Ізраїлі.
24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Гинуть люди, руйнується інфраструктура та важливі стратегічні об'єкти. Це пекло потрібно зупинити,
– мовиться у петиції Ради.
Підписати петицію.
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