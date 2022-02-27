Саме тому Верховна Рада України просить всіх підписати відповідну петицію. Народ України просить допомоги.

До теми У Токмаку на Запоріжжі масово орудують російські військові

Що висловлюють в петиції

Нам потрібна допомога Альянсу у чотирьох ключових питаннях. Мовиться про:

закрити повітряний простір над Україною;

ввести в Україну миротворчі війська НАТО;

надати військову допомогу Києву;

підтримати український народ, як це зробили в Ізраїлі.

24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Гинуть люди, руйнується інфраструктура та важливі стратегічні об'єкти. Це пекло потрібно зупинити,

– мовиться у петиції Ради.

Підписати петицію.

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