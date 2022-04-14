Всего проголосовали за 3 заявления. Они собрали более 340 голосов каждое
Важно Фракция ОПЗЖ прекратила деятельность в Раде
Какие обращения поддержали
- О совершении Россией геноцида в Украине – 363 голоса. Глава парламента должен обратиться в правоохранительные органы для надлежащего документирования этих фактов и наказания оккупантов.
- Обращение Рады в международные спортивные федерации с призывом исключить Россию и Беларусь – 354 голоса.
- Заявление об обеспечении защиты прав журналистов и СМИ во время войны – 348 голосов.
Кстати, теперь в Украине появится Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Такое решение тоже поддержали нардепы.
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