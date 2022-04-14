Загалом проголосували за 3 заяви. Вони зібрали понад 340 голосів кожна

Важливо Фракція ОПЗЖ припинила діяльність у Раді

Які звернення підтримали

Про вчинення Росією геноциду в Україні – 363 голоси. Голова парламенту має звернутися до правоохоронних органів для належного документування цих фактів та покарання окупантів.

Звернення Ради до міжнародних спортивних федерацій з закликом виключення Росію та Білорусь – 354 голоси.

Заява про забезпечення захисту прав журналістів та ЗМІ під час війни – 348 голосів.

До речі, тепер в Україні з'явиться Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Таке рішення теж підтримали нардепи.

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