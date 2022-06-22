Почему льготы – плохо

Я считаю это плохой экономической политикой. Любые неравные условия – это плохо.

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Условия предпринимательской деятельности должны быть одинаковыми для всех по всей стране.

Если есть какая-то льгота, стимулирующая экономическое развитие, она должна быть для всех отраслей по всей стране. Например, если есть льгота на технологическое оборудование для запуска нового бизнеса (а это хороший экономический стимул), она должна быть для всех предприятий всех отраслей всех регионов.

Экономика привилегий

Именно такой подход называет "открытым доступом" Дуглас Норт, нобелевский лауреат по экономике. А льготы не для всех он называет "ограниченным доступом".

Более простым языком, "ограниченный доступ" – это экономика привилегий, то есть, извините, новый феодализм.

Я был против индустриальных парков – это создает привилегии для тех, кто смог пролоббировать включение себя любимого в список индустриальных парков. И мы знаем людей, которые это лоббировали именно для того, чтобы получить привилегии, недоступные другим.

Это, собственно, и называется "олигархическая экономика" – такая же разновидность экономики привилегий, как феодализм и социализм.