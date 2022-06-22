Чому пільги – погано

Я вважаю це поганою економічною політикою. Будь-які нерівні умови – це погано.

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Умови підприємницької діяльності мають бути однакові для всіх по всій країні.

Якщо є якась пільга, що стимулює економічний розвиток, – вона має бути для всіх галузей по всій країні. Наприклад, якщо є пільга на технологічне обладнання для запуску нового бізнесу (а це хороший економічний стимул), – вона має бути для всіх підприємств всіх галузей всіх регіонів.

Економіка привілеїв

Саме такий підхід називає "відкритим доступом" Дуглас Норт, нобелівський лавреат з економіки. А пільги не для всіх він називає "обмеженим доступом".

Простішою мовою, "обмежений доступ" – це економіка привілеїв, тобто, вибачте, новий феодалізм.

Я був проти індустріальних парків – це створює привілеї для тих, хто зміг пролобіювати включення себе коханого до переліку індустріальних парків. І ми знаємо людей, які це лобіювали, саме для того, щоб отримати привілеї, недоступні іншим.

Це, власне, і називається "олігархічна економіка" – такий самий різновид економіки привілеїв, як феодалізм та соціалізм.