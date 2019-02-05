Верховная Рада не рассматривает вопросы, касающиеся жизни людей, – Юлия Тимошенко

Повестка дня Верховной Рады снова наполнена лоббистскими законопроектами и не включает рассмотрение вопросов, которые улучшат жизнь рядовых украинцев.

Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня во время открытия десятой сессии парламента VIII созыва, говорится на сайте партии.

Лидер "Батькивщины" возмутилась тем, что в повестку дня не включают законопроект об отмене постановления правительства о повышении цены на газ, которую подписали все фракции, кроме правящей. Не включены такие важные вопросы, которые могли бы прекратить махинации с землей, создание ВСК, чтобы разобраться с коррупцией НАК "Нафтогаза" на тарифах людей, добавила она.

"В этом зале будут проводиться лоббистские законопроекты о черной приватизации, об отмывании и откатах денег из бюджета. В бюджет уже заложили 2 млрд грн для семьи Порошенко, чтобы подкупать людей на выборах", – обратила внимание кандидат в президенты.

Юлия Тимошенко также напомнила, что президент планирует повысить цены на газ с 1 мая на 16% и затем еще на 25%.

"Это просто уничтожение украинской нации. Членов комиссии, которая устанавливает тарифы, назначает Порошенко своим указом. Поэтому он несет персональную ответственность за все тарифы, которые сегодня уничтожают людей", – подчеркнула она.

Как отметила Юлия Тимошенко, на фоне такой беды, развала, хаоса, которых страна никогда не видела, доходы действующего главы государства за год выросли в 82 раза. Кроме того, часть состояния президент заработал на том, что давал свои деньги под проценты Украине во время войны!

"У нас не президент, у нас – коррупционер и человек, который уничтожает государство, прикрываясь патриотическими лозунгами", – подытожила она.