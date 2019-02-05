14:05
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Верховная Рада не рассматривает вопросы, касающиеся жизни людей, – Юлия Тимошенко

      44 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / newsone.ua

      Повестка дня Верховной Рады снова наполнена лоббистскими законопроектами и не включает рассмотрение вопросов, которые улучшат жизнь рядовых украинцев.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня во время открытия десятой сессии парламента VIII созыва, говорится на сайте партии.

      Лидер "Батькивщины" возмутилась тем, что в повестку дня не включают законопроект об отмене постановления правительства о повышении цены на газ, которую подписали все фракции, кроме правящей. Не включены такие важные вопросы, которые могли бы прекратить махинации с землей, создание ВСК, чтобы разобраться с коррупцией НАК "Нафтогаза" на тарифах людей, добавила она.

      "В этом зале будут проводиться лоббистские законопроекты о черной приватизации, об отмывании и откатах денег из бюджета. В бюджет уже заложили 2 млрд грн для семьи Порошенко, чтобы подкупать людей на выборах", – обратила внимание кандидат в президенты.

      Юлия Тимошенко также напомнила, что президент планирует повысить цены на газ с 1 мая на 16% и затем еще на 25%.

      "Это просто уничтожение украинской нации. Членов комиссии, которая устанавливает тарифы, назначает Порошенко своим указом. Поэтому он несет персональную ответственность за все тарифы, которые сегодня уничтожают людей", – подчеркнула она.

      Как отметила Юлия Тимошенко, на фоне такой беды, развала, хаоса, которых страна никогда не видела, доходы действующего главы государства за год выросли в 82 раза. Кроме того, часть состояния президент заработал на том, что давал свои деньги под проценты Украине во время войны!

      "У нас не президент, у нас – коррупционер и человек, который уничтожает государство, прикрываясь патриотическими лозунгами", – подытожила она.

      blog_ava
      Впервые показали тело Екатерины Гандзюк после того, как ее облили кислотой фото (18+)
      сегодня
      2988
      Теги: Новости политики Нафтогаз ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
      сегодня , 14:04 Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
      103
      Криштиану Роналду – 34: голы знаменитого форварда в ворота украинских клубов
      сегодня , 14:00 Криштиану Роналду – 34: голы знаменитого форварда в ворота украинских клубов
      11
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторке и разрушительнице мифов
      сегодня , 13:38 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторке и разрушительнице мифов
      5730
      Кто есть "who" в команде Виталия Кличко?
      сегодня , 13:08 Кто есть "who" в команде Виталия Кличко?
      39
      Жизнь в Луганске: одни убегают от войны, другие делают вид, что ее нет
      сегодня , 12:00 Жизнь в Луганске: одни убегают от войны, другие делают вид, что ее нет
      Ольга Черненко 623
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Стало известно, какую зарплату получил Луценко после отдыха на Сейшелах
       9 февраля 2018 , 19:23
      Конфликт в Секторе Газа: палестинские группировки согласны заключить перемирие с Израилем
       14 ноября 2018 , 03:46
      НАПК провалила проверку электронной деклараций, требуется перезапуск – Садовый
       31 января , 18:02
      Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ касательно военных преступлений РФ, – Наливайченко
       сегодня , 13:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук