Верховна Рада не розглядає питань, які стосуються життя людей, – Юлія Тимошенко

Порядок денний Верховної Ради знову наповнений лобістськими законопроектами і не включає розгляд питань, які покращать життя пересічних українців.

Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час відкриття десятої сесії парламенту VIII скликання, йдеться на сайті партії.

Лідер "Батьківщини" обурилася тим, що до порядку денного не включають законопроект про скасування постанови уряду про підвищення ціни на газ, яку підписали всі фракції, окрім провладної. Не включені такі важливі питання, які могли б припинити махінації з землею, створення ТСК, щоб розібратися з корупцією НАК "Нафтогазу" на тарифах людей, додала вона.

"У цьому залі проводитимуться лобістські законопроекти про чорну приватизацію, про відмивання та відкати грошей з бюджету. У бюджет вже заклали 2 млрд грн для родини Порошенка, щоб підкуповувати людей на виборах", – звернула увагу кандидат у президенти.

Юлія Тимошенко також нагадала, що президент планує підвищити ціни на газ з 1 травня на 16% і потім ще на 25%.

"Це просто винищення української нації. Членів комісії, яка встановлює тарифи, призначає Порошенко своїм указом. Тож він несе персональну відповідальність за всі тарифи, які сьогодні знищують людей", – наголосила вона.

Як зауважила Юлія Тимошенко, на тлі такої біди, розвалу, хаосу, яких країна ніколи не бачила, доходи чинного глави держави за рік зросли у 82 рази. Окрім того, частину статків президент заробив на тому, що давав свої гроші під відсотки Україні під час війни!

"У нас не президент, у нас – корупціонер і людина, яка нищить державу, прикриваючись патріотичними гаслами", – підсумувала вона.