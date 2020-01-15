Верховная Рада не стала рассматривать законопроект о децентрализации

Нардепы за неполный рабочий день приняли значительно меньшее количество законопроектов, чем ожидали. Взялись за закон, который должен сделать лекарства более доступными, и разгрузили Верховный суд. Однако к обещанной легализации игорного бизнеса и децентрализации так и не дошли.

За какой законопроект не голосовали нардепы

В среду, 15 января, на вывод в Конституционный суд нардепы должны направить соответствующий законопроект с изменениями в Конституцию.

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А законопроект о децентрализации стоял первым на повестке дня, однако его просто проигнорировали. Этот документ вносили в Верховную Раду еще в прошлом году. Но он не прошел согласование в профильном комитете. Там было положение о том, что Верховная Рада якобы имеет право менять правовой статус любого региона. В этом законопроекте предусмотрено создание института префектов.

Что такое децентрализация?Это передача полномочий и финансов от государственной власти как можно ближе к людям – органам местного самоуправления. По замыслу реформы, сельские, поселковые, городские советы и их исполкомы должны иметь широкие полномочия и достаточно средств, чтобы быть в состоянии решать все местные вопросы и нести за это ответственность.

Что предусматривает создание института префектов

После ликвидации местных госадминистраций и вступления в силу соответствующих изменений в Конституцию в стране начинает действовать институт префектов. Основная цель введения – создание эффективного надзора за конституционностью и законностью решений органов местного самоуправления.

Перфектом являются:

Местный орган исполнительной власти.

Государственный служащий.

Важно! Префект не относится к политическим должностям, не меняется со сменой президента или правительства, не зависит от местных политических элит.

Какие функции выполняют префекты

Надзор за конституционностью и законностью решений органов местного самоуправления.

Останавливают действие незаконных актов органов местного самоуправления и одновременно обращаются в суд.

Имеют меньше полномочий, чем действующие местные госадминистрации.

Префекты будут действовать в каждом районе и в каждой области. Для организации работы префекта создаются секретариаты префектов.

Общины станут более способными. Но ключевое, что деньги, которые они зарабатывают в подавляющем большинстве будут оставаться непосредственно у них. То есть условно говоря, не надо будет ждать какой-то подачки из Киева,

– сказал нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

Префекты назначаются и увольняются исключительно президентом по прошению правительства. Такая же процедура сейчас для глав госадминистраций.

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