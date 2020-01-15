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      Верховна Рада не стала розглядати законопроєкт про децентралізацію

      1712 Читать новость на русском
      Верховна Рада / www.rbc.ua

      Нардепи за неповний робочий день ухвалили значно меншу кількість законопроєктів, ніж очікували. Взялися за закон, який має зробити ліки доступнішими, та розвантажили Верховний суд. Однак до обіцяної легалізації ігрового бізнесу та децентралізації так і не дійшли.

      За який законопроєкт не голосували нардепи

      У середу, 15 січня, на висновок до Конституційного суду нардепи мали б направити відповідний законопроєкт зі змінами до Конституції. 

      До теми: За кнопкодавство буде кримінальна відповідальність: опубліковано закон

      А законопроєкт про децентралізацію стояв першим на порядку денному, однак його просто проігнорували. Цей документ вносили у Верховну Раду ще торік. Але він не пройшов погодження у профільному комітеті. Бо там було положення про те, що Верховна Рада нібито матиме право змінювати правовий статус будь-якого регіону. У цьому законопроєкті передбачено створення інституту префектів. 

      Що таке децентралізація?Це передання повноважень і фінансів від державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування. За задумом реформи, сільські, селищні міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження й достатньо коштів, щоби бути спроможними розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.

      Що передбачає створення інституту префектів

      Після ліквідації місцевих держадміністрацій та набрання чинності відповідних змін до Конституції у країні починає діяти інститут перфектів. Основна мета запровадження – створення ефективного нагляду за конституційністю та законністю рішень органів місцевого самоврядування.

      Перфектом є:

      • Місцевий орган виконавчої влади.
      • Державний службовець.

      Важливо! Перфект не належить до політичних посад, не змінюється зі зміною президента чи уряду, не залежить від місцевих політичних еліт.

      Які функції виконують префекти

      • Наглядають за конституційністю та законністю рішень органів місцевого самоврядування.
      • Зупиняють дію незаконних актів органів місцевого самоврядування й одночасно звертаються до суду.
      • Мають менше повноважень, ніж чинні місцеві держадміністрації.

      Префекти діятимуть у кожному районі й у кожній області. Для організації роботи префекта створюються секретаріати префектів.

      Громади стануть більш спроможними. Але ключове, що гроші, які вони заробляють в переважній більшості будуть залишатися безпосередньо в них. Тобто умовно кажучи, не треба буде чекати якоїсь подачки із Києва,
      – сказав нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін.

      Префекти призначаються і звільняються виключно президентом за поданням уряду. Така сама процедура зараз для голів держадміністрацій.

      Цікаво! Рада створила новий орган для держзакупівель ліків

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Децентралізація
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