Верховная Рада не запретила хостелы в квартирах многоэтажек

Верховная Рада на заседании во вторник, 4 августа, отказалась вводить административную ответственность за использование квартир в многоэтажных домах не по назначению.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, за соответствующий законопроект (№6424-д) о внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома в первом чтении проголосовали 207 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

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Одновременно народные избранники поддержали предложение спикера парламента Андрея Парубия вернуть проект закона субъекту законодательной инициативы.

Авторы документа – группа нардепов из фракций "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Самопомич", "Оппозиционный блок" и внефракционные.

Народные депутаты, которые инициировали изменения в законодательство, предлагают закрепить в Гражданском кодексе Украины запрет на использование не по назначению квартир в многоквартирных жилых домах выше 16 этажей, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания.

При этом в документе говорится, что допускается использование квартир в таких домах хозяйственной деятельности (без использования наемного труда) только владельцами квартир или зарегистрированным в квартирах лицам, если такая деятельность не нарушает права других собственников или жильцов дома.

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Одновременно документом предлагается ввести административную ответственность за использование квартир в многоэтажках (от 16 этажей) не по назначению. За подобное правонарушение авторы предлагают накладывать штраф от 34 тысяч до 51 тысячи гривен.