Верховная Рада приняла Дисциплинарный устав Нацполиции

251 голосом народные депутаты приняли Дисциплинарный устав Национальной полиции. Он определяет основные принципы служебной дисциплины в Национальной полиции Украины, полномочия полицейских и их руководителей по ее соблюдению.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Действие настоящего Устава распространяется на лиц начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины, лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и налоговой полиции, которые должны неукоснительно соблюдать его требования,

– говорится в тексте законопроекта.

Согласно уставу, отдавать незаконный приказ или такой, который не связан со служебной деятельностью полиции или выходит за пределы должностных (функциональных) обязанностей руководителя запрещается.

Руководитель отвечает за свой приказ, результаты его выполнения, соответствие его закону.

Приказ, отданный с нарушением требований закона или с превышением полномочий, является недействительным и подлежит отмене прямым руководителем.

За нарушение служебной дисциплины полицейские независимо от занимаемой должности и специального звания несут дисциплинарную ответственность в соответствии с настоящим Уставом.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.