Верховна Рада прийняла Дисциплінарний статут Нацполіції

251 голосом народні депутати прийняли Дисциплінарний статут Національної поліції. Він визначає основні засади службової дисципліни в Національній поліції України, повноваження поліцейських та їхніх керівників з її додержання.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

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Дія цього Статуту поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та податкової міліції, які повинні неухильно додержуватися його вимог,

– йдеться у тексті законопроекту.

Згідно зі статутом, віддавати незаконний наказ або такий, що не пов'язаний із службовою діяльністю поліції або виходить за межі посадових (функціональних) обов'язків керівника, забороняється.

Керівник відповідає за свій наказ, результати його виконання, відповідність його закону.

Наказ, відданий з порушенням вимог закону або з перевищенням повноважень, є недійсним та підлягає скасуванню прямим керівником.

За порушення службової дисципліни поліцейські незалежно від займаної посади та спеціального звання несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.