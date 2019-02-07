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      Верховная Рада приняла закон об АМКУ: что он предусматривает

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      ВР ввела процедуру урегулирования заведенных АМКУ дел и механизм снижения штрафов
      ВР ввела процедуру урегулирования заведенных АМКУ дел и механизм снижения штрафов / Фото из открытых источников

      Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сможет применять процедуру урегулирования по делам об антиконкурентных согласованных действиях. АМКУ может освобождать от штрафов и снижать их размер, если участники рынка будут сообщать о таких действиях.

      Соответствующий закон Верховная Рада приняла в четверг 248 голосами.

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      Один из авторов документа Виктория Пташник. Она пояснила, что процедура урегулирования спора позволяет Антимонопольному комитету быстрее завершить рассмотрение дела, а затем ободить свои рабочие ресурсы на другие дела.

      Ответчик получит фиксированное в законе смягчение ответственности в виде уменьшения размера штрафа,
      – добавила Виктория.

      Что такое АМКУ?Антимонопольный комитет Украины – государственный орган со специальным статусом, который должен обеспечивать государственную защиту конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок.

      Такой процессуальный институт применяется во многих странах ЕС и в США. Он является одним из самых эффективных инструментов расследования дел в картеле.

      Что такое картель?Это объединение официально независимых производителей одной отрасли, целью которого является увеличение их коллективной прибыли путем установления цены, ограничения предложения или иной ограничительной практики.

      Закон дает АМКУ инструменты для расследования и завершения положительного рассмотрения опасных нарушений в сфере конкуренции, таких как картели и злоупотребления монопольным доминирующим положением.

      Что предусматривает принятый документ? Инициатором применения новой процедуры выступает ответчик на ранних этапах расследования, а в случае заключения соглашения об урегулировании ее утверждает суд. Однако в юридическом управлении ВР указали на несоответствие этой нормы и попросили доработать докумет.

      Виктория Пташник уточнила, что чтобы внедрить эту процедуру нужно много времени. Именно поэтому закон вводит ее с начала 2020 года. Все другие нормы принятого закона вступят в силу уже через три месяца после его опубликования.

      Какие основания и порядок освобождения от ответственности и уменьшения размера штрафов? За совершение антиконкурентных действий лицо освобождается от ответственности, если оно раньше других участников добровольно сообщило Антимонопольному комитету Украины о таких действиях, обратившись с заявлением об освобождении от ответственности.

      Более того все другие участники в таком случае могут рассчитывать на снижение штрафов. Их размер привязан к очередности добровольной "сдачи" их АМКУ: первый получит скидку в 50%, второй – 30% и третий – 20%.

      Кто поддержал закон? Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата.

      Какие правила вводятся для бизнеса? Вводятся честные и прозрачные правила для бизнеса и устанавливаются четкие процессуальные правила, чтобы участники бизнеса могли защищаться от возможных злоупотреблений со стороны АМКУ. Впервые предоставлено право заявлять отвод госуполномоченным АМКУ или эксперту.

      Срок рассмотрения дел? Зависит от тяжести этих дел. Общий срок рассмотрения дел должен составлять два года. За такие опасные нарушения, как картели, – пять лет. А те дела, которые не требуют такого огромного срока для их расследования, – один год. Кроме того, возможно продолжение рассмотрения дела на шесть месяцев в случае злоупотребления со стороны ответчиков.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада АМКУ
      Источник: 24 канал
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