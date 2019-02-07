Верховна Рада ухвалила закон щодо АМКУ: що він передбачає

Антимонопольний комітет України (АМКУ) зможе застосовувати процедуру врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії. АМКУ може звільняти від штрафів та знижувати їхній розмір, якщо учасники ринку повідомлятимуть про такі дії.

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила в четвер 248 голосами.

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Один з авторів документа Вікторія Пташник. Вона пояснила, що процедура врегулювання спору дає змогу Антимонопольному комітету швидше завершити розгляд справи, а потім вивільнити свої робочі ресурси на інші справи.

Відповідач отримає фіксоване в законі пом'якшення відповідальності у вигляді зменшення розміру штрафу,

– додала Вікторія.

Що таке АМКУ? Антимонопольний комітет України – державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Такий процесуальний інститут застосовується у багатьох країнах ЄС і в США. Він є одним із найбільш ефективних інструментів розслідування справ у картелі.

Що таке картель? Це об'єднання офіційно незалежних виробників однієї галузі, метою якого є збільшення їхнього колективного прибутку шляхом встановлення ціни, обмеження пропозиції чи іншої обмежувальної практики.

Закон дає АМКУ інструменти для розслідування та завершення позитивного розгляду небезпечних порушень у сфері конкуренції, таких як картелі та зловживання монопольним домінуючим становищем.

Що передбачає ухвалений документ? Ініціатором застосування нової процедури виступає відповідач на ранніх етапах розслідування, а в разі укладення угоди про врегулювання її затверджує господарський суд. Однак у юридичному управліні ВР вказали на невідповідність цієї норми попросили доопрацювати докумет.

Вікторія Пташник уточнила, що аби впровадити цю процедуру потрібно багато часу. Саме тому закон вводить її з початку 2020 року. Всі інші норми ухваленого закону набудуть чинності вже через три місяці після його публікації.

Які підстави і порядок звільнення від відповідальності і зменшення розміру штрафів? За вчинення антиконкурентних дій особа звільняється від відповідальності, якщо вона раніше інших учасників добровільно повідомила Антимонопольному комітету України про такі дії, звернувшись із заявою про звільнення від відповідальності.

Більше того всі інші учасники у такому випадку можуть розраховувати на зниження штрафів. Їх розмір прив'язаний до черговості добровільної "здачі" їх АМКУ: перший отримає знижку в 50%, другий – 30% і третій – 20%.

Хто підтримав закон? Європейська бізнес асоціація та Американська торговельна палата.

Які правила вводяться для бізнесу? Вводяться чесні та прозорі правила для бізнесу і встановлюються чіткі процесуальні правила, щоб учасники бізнесу могли захищатися від можливих зловживань із боку АМКУ. Вперше надано право заявляти відвід держуповноваженим АМКУ або експерту.

Який термін розгляду справ? Залежить від тяжкості цих справ. Загальний термін розгляду справ має становити два роки. За такі небезпечні порушення, як картелі, – п'ять років. А ті справи, які не потребують такого величезного терміну для їхнього розслідування, – один рік. Крім того, можливе продовження розгляду справи на шість місяців у випадку зловживання з боку відповідачів.