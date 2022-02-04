Об этом политик сообщила в соцсетях. Совсун отметила, несмотря на то, что новые выборы в Киево-Могилянской академии отменили, она поддерживает требования студентов по поводу отставки Шкарлета.
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Глава правительства должен отреагировать на ситуацию, – Совсун
Премьер-министр, несомненно, должен на это отреагировать. Ведь проблема заключается не только в том, что произошло вмешательство в автономию Могилянки, но и в том, что за два года на должности Шкарлет так и не продемонстрировал ни одного видения и понимания, что делать с системой образования,
– написала Совсун.
Нардеп отметила, что к акции, кроме Киево-Могилянской академии, присоединились КПИ и НАУ. Совсун подчеркнула, что направила проект постановления для подписания всем народным депутатам.
Совсун зарегистрировала проект постановления об отставке Шкарлета / Фото Инны Совсун
Студенты Киево-Могилянки планируют бастовать вплоть до увольнения Шкарлета
Отметим, что студенты Киево-Могилянской академии подчеркнули, что будут продолжать свою забастовку вплоть до того времени, пока Шкарлет не покинет пост министра. Активисты сообщили, что премьер-министр Шмыгаль выслушал их просьбу относительно главы Минобразования. В Кабмине ждут еще письменное обращение.
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Что известно о скандале в Киево-Могилянской академии:
- "Киево-Могилянская академия" провела выборы президента, однако во время голосования зафиксировали нарушения.
- В помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках.
- 28 января обнародовали сообщение, что по результатам голосования экс-министр образования и науки и бывший президент НаУКМА Сергей Квит получил 235 голосов.
- МОН не признало результатов голосования и объявило новый конкурс на президента.
- Тем временем студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку. Они не ходят на занятия.
- Совещание в вузе посетил премьер Денис Шмыгаль. Постановление о перевыборах решили отменить.
Смотрите больше о том, как шла борьба за президентское кресло Киево-Могилянской академии:
Часть текста публикации Инны Совсун:
Несмотря на то, что вчера было принято решение об отмене новых выборов в Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – студенты все равно пришли на протест сегодня утром. Они пришли с единственным требованием – отставка министра Шкарлета. Это требование я всячески поддерживаю.
Именно поэтому вчера я подала на регистрацию проект постановления об отставке Сергея Шкарлета – направила его на подписание всем народным депутатам. Теперь внимательно слежу, появятся ли там подписи депутатов из монобольшинства. Ведь они написали в фейсбуке о поддержке Могилянки, но их главная функция – принимать соответствующие решения в зале парламента. (По состоянию на сейчас – никакой подписи от представителей фракции "Слуга народа" нет.)
По результатам акции премьер-министр Шмыгаль встретился со студентами в Кабмине, но никакой конкретики. Что студенты услышали? Лишь общие фразы о том, что он начнет политические консультации с Верховной Радой. Мы готовы всячески присоединиться к этим консультациям и объяснить, почему Шкарлету срочно нужно в отставку.