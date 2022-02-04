Про це політикиня повідомила у соцмережах. Совсун зазначила, попри те, що нові вибори у Києво-Могилянській академії скасували, вона підтримує вимоги студентів щодо відставки Шкарлета.

До теми Може тривати кілька тижнів: студенти Могилянки обіцяють продовжити страйк до відставки Шкарлета

Глава уряду має відреагувати на ситуацію, – Совсун

Прем'єр-міністр, безсумнівно, повинен на це відреагувати. Адже проблема полягає не лише у тому, що відбулося втручання в автономію Могилянки, а й у тому, що за два роки на посаді Шкарлет так і не продемонстрував жодної візії та розуміння, що робити з системою освіти,

– написала Совсун.

Нардепка зауважила, що до акції, окрім Києво-Могилянської академії, долучились КПІ та НАУ. Совсун наголосила, що надіслала проєкт постанови задля підписання усім народним депутатам.

Совсун зареєструвала проєкт постанови про відставку Шкарлета / Фото Інни Совсун

Студенти Києво-Могилянки планують страйкувати аж до звільнення Шкарлета

Зазначимо, що студенти Києво-Могилянської академії наголосили, що продовжуватимуть свій страйк аж до того часу, поки Шкарлет не покине посаду міністра. Активісти повідомили, що прем'єр-міністр Шмигаль вислухав їхнє прохання щодо глави Міносвіти. У Кабміні чекають ще на письмове звернення.

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Що відомо про скандал у Києво-Могилянській академії:

"Києво-Могилянська академія" провела вибори президента, проте під час голосування зафіксували порушення.

До приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках.

28 січня оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт отримав 235 голосів.

МОН не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс на президента.

Тим часом студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк. Вони не ходять на заняття.

Вони не ходять на заняття. Нараду у виші відвідав прем'єр Денис Шмигаль. Постанову про перевибори вирішили скасувати.



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Частина тексту публікації Інни Совсун:

Попри те, що вчора було прийняте рішення про скасування нових виборів в Національний університет "Києво-Могилянська академія" – студенти все одно прийшли на протест сьогодні вранці. Вони прийшли з єдиною вимогою – відставка міністра Шкарлета. Цю вимогу я всіляко підтримую.



Саме тому вчора я подала на реєстрацію проєкт постанови про відставку Сергія Шкарлета – надіслала її на підписання усім народним депутатам. Тепер уважно слідкую, чи з’являться там підписи депутатів з монобільшості. Адже вони написали у фейсбуці про підтримку Могилянки, але їхня головна функція – приймати відповідні рішення у залі парламенту. (Станом на зараз – жодного підпису від представників фракції "Слуга народу" немає.)



За результатами акції прем'єр-міністр Шмигаль зустрівся зі студентами у Кабміні, але жодної конкретики. Що студенти почули? Лише загальні фрази про те, що він розпочне політичні консультації з Верховною Радою. Ми готові всіляко долучитися до цих консультацій та пояснити, чому Шкарлету терміново потрібно у відставку.

