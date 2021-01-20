В Верховном суде США угроза взрыва, – СМИ
В здании Верховного суда Соединенных Штатов угроза взрыва. Расположено здание через дорогу от Капитолия, где Джо Байден примет присягу.
Сотрудник по связям с общественностью Верховного суда сообщил о подозрении взрыва, пишет CNN.
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Однако здание Верховного суда несмотря на это все же не эвакуировали.
К слову, расположен суд через дорогу от Капитолия США, где избранный президент Джо Байден примет присягу.
Как готовились к инаугурации Байдена
- В Вашингтоне возле Капитолия и Белого дома усилили охрану к инаугурации. Церемония происходит 20 января.
- К охране здания конгресса привлекли сотни бойцов Нацгвардии США, полицию и федеральные правоохранительные службы. В частности, там перегородили дорогу и установили металлический забор по периметру.
- Заблокирована дорога и от Капитолия к Белому дому. Владельцы магазинов и ресторанов неподалеку закрывают витрины, чтобы избежать возможных погромов.
Трансляция инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне: смотрите видео
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