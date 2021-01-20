У Верховному суді США – загроза вибуху, – ЗМІ
У будівлі Верховного суду Сполучених Штатів є загроза вибуху. Розташована споруда через дорогу від Капітолію, де Джо Байден складатиме присягу.
Співробітник зв'язків з громадськістю Верховного суду повідомив про підозру вибуху, пише CNN. Однак будівлю Верховного суду попри це все ж не евакуювали.
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До слова, розташований суд через дорогу від Капітолію США, де обраний президент Джо Байден складає присягу.
Як готувалися до інавгурації Байдена
- У Вашингтоні біля Капітолію та Білого дому посилили охорону до інавгурації. Церемонія відбувається 20 січня.
- До охорони будівлі конгресу залучили сотні бійців Нацгвардії США, поліцію та федеральні правоохоронні служби. Зокрема, там перегородили дорогу і встановили металевий паркан по периметру.
- Заблокована дорога і від Капітолія до Білого дому. Власники магазинів та ресторанів неподалік заколочують вітрини, аби уникнути ймовірних погромів.
Трансляція інавгурації Джо Байдена у Вашингтоні: дивіться відео
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