У будівлі Верховного суду Сполучених Штатів є загроза вибуху. Розташована споруда через дорогу від Капітолію, де Джо Байден складатиме присягу.

Співробітник зв'язків з громадськістю Верховного суду повідомив про підозру вибуху, пише CNN. Однак будівлю Верховного суду попри це все ж не евакуювали.

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До слова, розташований суд через дорогу від Капітолію США, де обраний президент Джо Байден складає присягу.

Як готувалися до інавгурації Байдена

У Вашингтоні біля Капітолію та Білого дому посилили охорону до інавгурації. Церемонія відбувається 20 січня.

До охорони будівлі конгресу залучили сотні бійців Нацгвардії США, поліцію та федеральні правоохоронні служби. Зокрема, там перегородили дорогу і встановили металевий паркан по периметру.

Заблокована дорога і від Капітолія до Білого дому. Власники магазинів та ресторанів неподалік заколочують вітрини, аби уникнути ймовірних погромів.

Трансляція інавгурації Джо Байдена у Вашингтоні: дивіться відео