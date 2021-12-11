Об этом в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. В ответ на вопрос относительно дела Волка, он сказал: "Привлечение к ответственности – как раз с момента объявления подозрения".

Не пропустите Суд продлил арест брату скандального Вовка

От ситуации в ОАСК устали

"Единственное, мы не можем ничего сделать, потому что как раз Высший совет правосудия делает невозможным его (Вовка – 24 канал) доставку в суд, арест, задержание", – сказал Артем Сытник.

По словам директора НАБУ, Генеральная прокурорша дважды обращалась в Высший совет правосудия именно в части и отстранения, и избрания меры пресечения судье.

Даже Верховный Суд не выдержал и на пленуме дал оценку происходящему в ОАСК. У них также была публичная дискуссия с Высшим советом правосудия. Все уже устали от этого и все ждут, что все же это закончится и стандарты правосудия будут совсем другие,

– отметил Артем Сытник.

Обратите внимание! С 1 декабря в Украине начал работу этический совет – орган, который будет проверять на добропорядочность кандидатов и членов Высшего совета правосудия.

Дело судьи ОАСК Вовка: коротко