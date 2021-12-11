Про це в авторській програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. У відповідь на питання щодо справи Вовка, він сказав: "Притягнення до відповідальності – якраз з моменту оголошення підозри".

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Від ситуації в ОАСК втомилися

"Єдине, ми не можемо нічого зробити, тому що якраз Вища рада правосуддя унеможливлює його (Вовка – 24 канал) доставку до суду, арешт, затримання", – сказав Артем Ситник.

За словами директора НАБУ, генеральна прокурорка двічі зверталася до Вищої ради правосуддя саме в частині і відсторонення, і обрання запобіжного заходу судді.

Навіть Верховний Суд не витримав і на пленумі дав оцінку тому, що відбувається в ОАСК. У них також була публічна дискусія з Вищою радою правосуддя. Всі вже втомилися від цього і всі чекають, що все ж таки це закінчиться і стандарти правосуддя будуть зовсім інші,

– зазначив Артем Ситник.

Зверніть увагу! З 1 грудня в Україні почала роботу Етична рада – орган, що перевірятиме на доброчесність кандидатів та членів Вищої ради правосуддя.

Справа судді ОАСК Вовка: коротко