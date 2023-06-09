Верховный суд Нидерландов вынес решение 9 июня 2023 года. Украинская сторона приветствовала новость и вспомнила, что судебные баталии продолжались почти 9 лет.

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Что решил Верховный суд Нидерландов

Верховный суд отклонил кассационную жалобу "крымских музеев", таким образом решение суда (апелляционного суда Амстердама – 24 Канал) остается в силе,

– говорится в решении суда.

Дело в том, что еще в 2013 году музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты во временное использование из четырех музеев Крыма. Когда Россия оккупировала полуостров, возник вопрос, кому музей должен вернуть "скифское золото": музеям во временно оккупированном Крыму или Украине. С этого времени начались баталии:

14 декабря 2016 года суд в Амстердаме решил вернуть Украине "скифское золото";

в 2017 году так называемые "крымские музеи" начали оспаривать решения;

наконец, в 2021 году суд в Амстердаме снова принял решение в пользу Киева;

впоследствии "крымские музеи" уже решили обратиться в Верховный суд.

Именно Верховный суд Нидерландов и решил 9 июня 2023 года, что "скифское золото" – культурное наследие Украины.

Какая реакция Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что суд Нидерландов:

полностью отказал в кассационной жалобе "крымских музеев";

оставил в силе решение апелляции, которым были удовлетворены исковые требования Украины.

"Триумф справедливости будет и по другим делам, касающимся преступлений России. Мы вернем все, что принадлежит нашей нации", – заверил чиновник.

Глава Минкульта Александр Ткаченко отметил, что суд обязал музей Алларда Пирсона передать Национальному музею истории Украины музейные экспонаты с выставки "Крым – золотой остров в Черном море".

Это решение – историческое. И дает нам больше уверенности в том, что впоследствии мы вернем то, что у нас украли россияне. Да, это длительные процессы, но мы уже понимаем как действовать. И когда весь мир будет действовать по букве закона и совести – все будет на своих местах, а преступники – наказаны,

– отметил Ткаченко.

Обратите внимание! В 2013 году на выставку забрали более 2 тысяч экспонатов. По данным ВВС, выставку сформировали из коллекций шести украинских музеев и историко-культурных заповедников. Стоимость экспонатов – более миллиона евро. После выставки 19 объектов, включая легендарные золотые меч и щит, вернулись в Музей исторических драгоценностей в Киеве. Однако другие предметы попали под судебную тяжбу.