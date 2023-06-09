Верховний суд Нідерландів ухвалив рішення 9 червня 2023 року. Українська сторона привітала новину та пригадала, що судові баталії тривали майже 9 років.

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Що вирішив Верховний суд Нідерландів

Верховний суд відхилив касаційну скаргу "кримських музеїв", таким чином рішення суду (апеляційного суду Амстердама – 24 Канал) залишається в силі,

– мовиться в рішенні суду.

Річ у тому, що ще у 2013 році музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав об'єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму. Коли Росія окупувала півострів, то виникло питання, кому музей має повернути "скіфське золото": музеям в тимчасово окупованому Криму чи Україні. З того часу почались баталії:

14 грудня 2016 року суд в Амстердамі вирішив повернути Україні "скіфське золото";

у 2017 році так звані "кримські музеї" почали оскаржувати рішення;

врешті у 2021 році суд в Амстердамі знову ухвалив рішення на користь Києва;

згодом "кримські музеї" вже вирішили звернутись до Верховного суду.

Саме Верховний суд Нідерландів і вирішив 9 червня 2023 року, що "скіфське золото" – культурна спадщина України.

Яка реакція України

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що суд Нідерландів:

повністю відмовив у касаційній скарзі "кримських музеїв";

залишив в силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України.

"Тріумф справедливості буде й в інших справах, які стосуються злочинів Росії. Ми повернемо все, що належить нашій нації", – запевнив посадовець.

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко відзначив, що суд зобов'язав музей Алларда Пірсона передати Національному музею історії України музейні експонати з виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі".

Це рішення – історичне. І дає нам більше впевненості в тому, що згодом ми повернемо те, що у нас вкрали росіяни. Так, це довготривалі процеси, але ми вже розуміємо як маємо діяти. І коли весь світ буде діяти по букві закону та совісті – все буде на своїх місцях, а злочинці – покарані,

– відзначив Ткаченко.

Зверніть увагу! У 2013 році на виставку забрали понад 2 тисячі експонатів. За даними ВВС, виставку сформували з колекцій шести українських музеїв та історико-культурних заповідників. Вартість експонатів – понад мільйон євро. Після виставки 19 об'єктів, включно з легендарними золотими мечем та щитом, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Проте інші предмети потрапили під судову тяганину.