Соответствующее решение относительно Педченко 13 декабря принял Верховный Суд Украины. Он решил не менять приговор Высшего антикоррупционного суда и определение апелляционной палаты ВАКС.

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Приговор экс-руководителю Херсонской ТЭЦ не изменили

Верховный Суд оставил без изменений приговор, которым Богдан Педченко признан виновным в злоупотреблении служебным положением, что нанесло многомиллионный ущерб,

– говорится в сообщении.

В суде согласились с доводами прокурора и оставили в силе приговор в виде 5 лет заключения.

Это постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

К слову, в специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что руководитель ПАО "Херсонская ТЭЦ" совершил злоупотребление служебным положением. Вопреки закону он предоставил ООО "Квадро-Финанс" 8,7 миллиона гривен беспроцентной денежной помощи.

Предварительные решения суда по Педченко: что известно

В июле 2020 года ВАКС признал бывшего чиновника виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

15 марта 2021 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы. То есть приговор первой инстанции оставили без изменений.

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Отрывок из сообщения САП:

13 декабря 2021 года Верховный Суд оставил без изменений приговор Высшего антикоррупционного суда и определение апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, которыми бывший руководитель ПАО "Херсонская ТЭЦ" Богдан Педченко признан виновным в злоупотреблении служебным положением, что нанесло многомиллионный ущерб.

Как уже сообщалось, руководитель ПАО "Херсонская ТЭЦ" совершил злоупотребление служебным положением, вопреки закону предоставив ООО "Квадро-Финанс" 8,7 млн гривен беспроцентной денежной помощи.

Верховный Суд согласился с доводами прокурора и оставил без изменений приговор суда первой инстанции, оставив для бывшего служащего наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.