Відповідне рішення щодо Педченка 13 грудня прийняв Верховний Суд України. Він вирішив не змінювати вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати ВАКС.

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Вирок екскерівнику Херсонської ТЕЦ не змінили

Верховний Суд залишив без змін вирок, яким Богдана Педченка визнано винуватим у зловживанні службовим становищем, що завдало багатомільйонних збитків,

– йдеться у повідомленні.

У суді погодилися з доказами прокурора та залишили чинним вирок у вигляді 5 років ув'язнення.

Ця постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

До слова, у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що керівник ПАТ "Херсонська ТЕЦ" вчинив зловживання службовим становищем. Всупереч закону він надав ТОВ "Квадро-Фінанс" 8,7 мільйона гривень безвідсоткової грошової допомоги.

Попередні рішення суду щодо Педченка: що відомо

У липня 2020 року ВАКС визнав колишнього посадовця винним у вчиненні злочину та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років.

15 березня 2021 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги. Тобто вирок першої інстанції залишили без змін.

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Уривок з допису САП:

13 грудня 2021 року Верховний Суд залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, якими колишнього керівника ПАТ "Херсонська ТЕЦ" Богдана Педченка визнано винуватим у зловживанні службовим становищем, що завдало багатомільйонних збитків.

Як вже повідомлялось, керівник ПАТ "Херсонська ТЕЦ" вчинив зловживання службовим становищем, всупереч закону надавши ТОВ "Квадро-Фінанс" 8,7 млн гривень безвідсоткової грошової допомоги.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора та залишив без змін вирок суду першої інстанції, залишивши для колишнього службовця покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.