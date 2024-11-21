У своєму зверненні Путін очікувано звинуватив Захід і Київ: мовляв, ті почали першими, ударивши по території Росії. Отож у Кремлі вирішили відповісти "Орешником". Певна річ, це виверт пропагандистів. Адже відомо, хто почав повномасштабну війну 24 лютого 2022 року, хто анексував Крим і хто почав війну на Донбасі.

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Україна не вперше б'є по Росії далекобійною зброєю

Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно з нормами міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації,

– підкреслив Зеленський.

Застосування Росією системи "Орешник" український президент назвав другим кроком за ескалації, який зробили у Кремлі за рік. Першим стало залучення до війни контингенту з Північної Кореї. До слова, на думку Валерія Залужного, залучення КНДР та Ірану у війну проти України знаменує початок Третьої світової.