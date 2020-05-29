Верховный суд просит Конституционный суд проверить правомерность карантинных ограничений, которые были внедрены решениями правительства и Верховной Радой Украины.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Судебной власти Украины. В нем отмечается, что ВС поддерживает введение карантина, если он не противоречит Конституции.

К слову Будут ли продолжать карантин и после 22 июня и сколько он продлится

Верховный суд отметил неотложность рассмотрения этого вопроса и просит рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц.

В каких ограничениях Верховный суд сомневается

мероприятия, связанные с самоизоляцией, ограничивают право человека на свободу передвижения;

самоизоляция лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим – нет, противоречат равенству конституционных прав и свобод;

ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям. Этим нарушается право лиц свободно покидать территорию Украины, которое может быть ограничено только законом, а не актами правительства.

ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через государственную границу является нарушением права лиц свободно покидать территорию Украины. Это ограничение и запрет на мирные собрания не может быть утверждено актами правительства;

решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничения права граждан на мирные собрания;

ограничения права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения;

ограничения заработной платы служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также нардепов, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами, является непропорциональным вмешательством в имущественные права этих лиц.

Карантин в Украине: что известно

Карантин в Украине начался 12 марта, с тех пор его уже 4 раза переносили. На сегодня дата его окончания – 22 июня. С начала карантина на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок. Не ходит междугородный и межобластной транспорт. Украинцы, которые возвращаются из-за границы, должны находиться 14 дней в обсервации.

С 11 мая началось ослабление карантина. Так, позволили посещать парки и скверы, открылись салоны красоты, библиотеки и непродовольственные магазины и др.



Этапы выхода из карантина / Инфографика 24 канала