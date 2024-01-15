Ранее СБУ обнаружили, что Прилуцкая добровольно получила российский паспорт и даже контактировала с сотрудниками ФСБ России.
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Как Верховный суд вернул Прилуцкую на должность
9 января коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Наталии Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила постановление Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения гражданки России с должности государственной службы,
– заявили в Минюсте.
"Судебная газета" отметила, что кассационный административный суд Верховного суда фактически указал, что фотокопии паспорта России, предоставленной СБУ, и налогового номера – недостаточно.
В Минюсте заверили, что будут противостоять возобновлению Марины Прилуцкой в суде. В частности, дело уже направили на новое рассмотрение в Шестой апелляционный административный суд.
Следует заметить, что в Минюсте она работала заместителем начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции – начальницей Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Киевской области.
Что этому предшествовало
- Служба безопасности Украины установила, что 13 марта 2014 года Марина Прилуцкая прибыла в Ялту во временно оккупированном Крыму, где зарегистрировала свое место жительства. После оккупации полуострова она повторно поехала в Крым и получила там паспорт гражданки России, который выдали на основании ранее осуществленной регистрации (по данным следствия, документ действует). Кроме того, по данным СБУ, в Крыму бывшая чиновница контактировала с сотрудниками ФСБ России.
- В июле 2021 года Марина Прилуцкая обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском к Минюсту, чтобы судья признал противоправным и отменил приказ об увольнении с должности из-за утраты права на государственную службу или его ограничения из-за наличия гражданства иностранного государства во время прохождения государственного службы.
- Решением Окружного административного суда Киева от 20 мая 2022 года, оставленным по-прежнему постановлением Шестого апелляционного административного суда от 9 декабря 2022 года Марине Прилуцкой полностью отказали в удовлетворении иска.
- Источник в Минюсте рассказал УП, что местонахождение Прилуцкой пока неизвестно. Кроме того, Верховный суд принял решение без вызова сторон, а Минюст узнал о рассмотрении дела, получив копию постановления.
- Теперь, согласно нынешнему решению Верховного суда, Шестой апелляционный административный суд должен рассмотреть дело повторно.