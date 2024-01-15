Ранее СБУ обнаружили, что Прилуцкая добровольно получила российский паспорт и даже контактировала с сотрудниками ФСБ России.

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Как Верховный суд вернул Прилуцкую на должность

9 января коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Наталии Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила постановление Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения гражданки России с должности государственной службы,

– заявили в Минюсте.

"Судебная газета" отметила, что кассационный административный суд Верховного суда фактически указал, что фотокопии паспорта России, предоставленной СБУ, и налогового номера – недостаточно.

В Минюсте заверили, что будут противостоять возобновлению Марины Прилуцкой в суде. В частности, дело уже направили на новое рассмотрение в Шестой апелляционный административный суд.

Следует заметить, что в Минюсте она работала заместителем начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции – начальницей Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Киевской области.

Что этому предшествовало