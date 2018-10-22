Верховный Суд вынес неоднозначное решение относительно евробляхера

Верховный суд признал законным пользования автомобилем с иностранной регистрацией, который ввезен в Украину с целью транзита.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

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Суд принял такое решение по иску Михаила Козинца против таможни. Он просил отменить штраф на 8500 гривен за нарушение таможенных правил.

Истец, являясь владельцем автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины с целью транзита,

– объясняют в суде.

Но во время судебных заседаний мужчина признал, что ввез машину для длительного пользования, а режим "транзит" заявил, чтобы избежать необходимости растаможки.

Верховный суд отметил, что в Таможенном кодексе речь не идет о нарушениях относительно товаров, которые ввезены временно. То есть в пользовании нерастаможенной машинной на "евробляхах" отсутствует нарушение законодательства.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко объяснил, что владельцам автомобилей на еврономерах рано радоваться и что это решение для них совсем непоказательное.

Он пояснил, что Верховный Суд установил факт, что еще в 2015-м году Конституционный суд установил, что данное нарушение нельзя квалифицировать по статье 469 Таможенного кодекса. Более того, ВСУ установил, что гражданин Украины сознательно обманул таможню, указав режим "Транзит", а на самом деле хотел избежать уплаты налогов при растаможке.

Суд исправил непрофессионализм конкретного таможенника, что применил за это нарушение статью 469, и указал о нарушении статьи 470 Таможенного кодекса Украины. Теперь таможня составит новый протокол о нарушении статьи 485 Таможенного кодекса Украины, и штраф уже будет намного больше,

– отметил эксперт.

Назаренко процитировал решение скду: исходя из объяснений самого гражданина, им совершены противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, а так же использованы товары, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы (ст. 485 Таможенного кодекса Украины).

"Теперь 485-я статья ТКУ! И где тут победа? Может измена?", – отметил Назаренко.