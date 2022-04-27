Во время телемарафона советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал ситуацию с депортацией из города. По его словам, около 40 тысяч человек уже вывезли на территорию России, передает 24 канал.

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Каждый депортированный мариуполец верифицирован.

Петр Андрющенко отметил, что городские власти обнародуют фотографии тех, кого вывезли. В частности, во Владивосток. Это делают для того, чтобы выяснить, как выйти на связь с депортированными жителями города. Но, добавил он, это сделать непросто.

Он подчеркнул, что значительная часть жителей все еще находится в Мариуполе и его окрестностях, но остается без связи. Еще десятки тысяч горожан вывезли в Россию.

Так что идентификация наших людей отнимает кучу времени. И мы не уверены, когда сможем завершить ее... Это очень большой, сложный и длительный процесс.

– сказал Андрющенко.

Он выразил надежду, что после победы Украина сможет вернуть всех, кто выразит желание. В то же время, подчеркнул он, из-за безумной цензуры в России сделать это будет сложно.

Советник мэра отметил, что оккупанты перестали скрывать факты депортации. Правда, ее они называют "эвакуацией". Так, ежедневно в поселок Безымянное вывозят до полутысячи человек. Их впоследствии отправляют в Россию.

Не депортируют украинцев в оккупированный Донецк по простой причине. Там сейчас назревает гуманитарная катастрофа. В городе подают питьевую воду несколько часов в несколько суток. Также есть проблемы с продовольствием. Правда, эти факты российские власти пытаются всячески скрыть.

Что известно о депортированных из Мариуполя

Петр Андрющенко отметил, что в настоящее время в Россию вывезли 40 тысяч жителей.

33 тысячи мариупольцев удалось верифицировать на стадии вывоза в "фильтрационные лагеря". После этого с ними связь исчезла, что свидетельствует о депортации.

Известно также, что в Безымянном в фильтрационном лагере находится еще около 7 тысяч человек.

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