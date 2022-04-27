Під час телемарафону радник мера Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував ситуацію з депортацією з міста. З його слів, близько 40 тисяч мешканців уже вивезли на територію Росії, передає 24 канал.

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Кожного депортованого маріупольця верифікують

Петро Андрющенко зазначив, що міська влада оприлюднює світлини тих, кого вивезли. Зокрема, до Владивостока. Це роблять для того, щоб з'ясувати, як вийти на зв'язок із депортованими мешканцями міста. Але, додав він, зробити це непросто.

Він підкреслив, що значна частина мешканців усе ще перебуває у Маріуполі та в його околицях, але залишається без зв'язку. Ще десятки тисяч містян вивезли до Росії.

Тож ідентифікація наших людей забирає купу часу. І ми не впевнені, коли зможемо завершити її... Це дуже великий, складний і тривалий процес,

– сказав Андрющенко.

Він висловив надію, що після перемоги Україна зможе повернути усіх, хто висловить відповідне бажання. Водночас, підкреслив він, через шалену цензуру в Росії зробити це буде складно.

Радник мера зазначив, що окупанти перестали приховувати факти депортації. Правда, її вони називають "евакуацією". Так, щодня до селища Безіменне вивозять до пів тисячі людей. Їх згодом відправляють до Росії.

Не депортують українців до окупованого Донецька з простої причини. Там зараз назріває гуманітарна катастрофа. У місті подають питну воду кілька годин на кілька діб. Також є проблеми з продовольством. Правда, ці факти російська влада намагається всіляко приховати.

Що відомо про депортованих з Маріуполя

Петро Андрющенко зазначив, що наразі до Росії вивезли 40 тисяч мешканців.

33 тисячі маріупольців вдалося верифікувати на стадії вивезення до "фільтраційних таборів". Після цього з ними зв'язок зник, що свідчить про депортацію.

Відомо також, що в Безіменному у "фільтраційному таборі" перебуває ще близько 7 тисяч людей.

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