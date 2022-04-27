Російські пропагандисти роблять усе можливе для того, щоб перекласти вину за скоєне на українських військових. Так, у Маріуполі вони починають поширювати заяви про "налагодження мирного життя".

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Показово роздають гуманітарку та розбирають завали

Окупанти намагаються показати, що вони не знищували Маріуполь. Для цього вони показово роздають гуманітарну допомогу містянам, а також розбирають завали, які власноруч і створили.

Але в Центрі протидії дезінформації наголошують на тому, що все це – окозамилювання.

Передовсім варто пам'ятати, що окупанти обстрілюють Маріуполь. Зокрема, комбінат "Азовсталь".

Крім того, під час передавання гуманітарної допомоги загарбники проводять "фільтрацію". Вони перевіряють документи, а також зв'язки містян з підконтрольною територією України.

До тих самих "фільтраційних таборів" росіяни відправляють активістів, держслужбовців, тих, чиї рідні мають зв'язок із ЗСУ, правоохоронними органами, а також добровольчими батальйонами.

Тож у Центрі протидії дезінформації просять не взаємодіяти із загарбниками на тимчасово окупованих територіях. Це, підкреслюють у відомстві, може врятувати життя.

Що зараз відбувається у Маріуполі

Російські загарбники зламують кожну вцілілу оселю у місті. Роблять вони це для того, щоб грабувати людей.

Придатні для життя будинки окупанти позначають. Таким чином ворожі військові "націоналізовують" житло маріупольців.

Що стосується їжі, то її окупанти дають у Маріуполі лише за виконання певної роботи.

​Водночас окупанти продовжують обстрілювати "Азовсталь". Так, 26 квітня повідомили про те, що по комбінату завдали ще 35 авіаударів.

Варте уваги – Оперативні дані по регіонах станом на 27 квітня: дивіться відео