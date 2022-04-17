Овдиенко признался, что недавно приобрел жилье, расположенное возле разбомбленного торгового центра Retroville. А в сам ТЦ ведущий планировал ходить на плавание.

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Однако воспользоваться абонементом не успел из-за прилета российской ракеты.

Разбомбили мой спортзал. Но я абсолютно уверен, что мы все восстановим и сможем построить. Потому что мы верим в Вооруженные Силы Украины. Победа будет за нами,

– подчеркнул журналист.

Овдиенко пообещал, что в первый же день, когда спортзал будет построен, он проплывет в бассейне 1 километр.

Киев после российских обстрелов / Фото Артема Овдиенко для 24 канала

Разбомбленный ТЦ Retroville / Фото Артема Овдиенко для 24 канала

Овдиенко показал разрушения в Киеве: видео

Журналист показал разрушения в Киеве / Фото Артема Овдиенко для 24 канала

Сожженные автомобили / Фото Артема Овдиенко для 24 канала