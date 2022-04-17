Овдієнко зізнався, що не так давно придбав житло, яке розташоване біля розбомбленого торгового центру Retroville. А в сам ТЦ ведучий планував ходити на плавання.
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Однак скористатися абонементом не встиг через приліт російської ракети.
Розбомбили мій спортзал. Але я абсолютно впевнений, що ми все відновимо і зможемо відбудувати. Тому що ми віримо у Збройні Сили України. Перемога буде за нами,
– наголосив журналіст.
Овдієнко пообіцяв, що у перший же день, коли спортзал відбудують, він пропливе у басейні 1 кілометр.
Київ після російських обстрілів / Фото Артема Овдієнка для 24 каналу
Розбомблений ТЦ Retroville / Фото Артема Овдієнка для 24 каналу
Овдієнко показав руйнування у Києві: відео
Журналіст показав руйнування у Києві / Фото Артема Овдієнка для 24 каналу
Спалені автівки / Фото Артема Овдієнка для 24 каналу